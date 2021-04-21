Путин: государство выделит на школьников по 10 тысяч рублей

Также будут введены выплаты детям из неполных семей и нуждающимся беременным женщинам.



Москва. Семьям, в которых воспитываются школьники, выделят по 10 тыс. рублей на ребенка. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Глава государства предложил выплатить эти деньги в середине августа 2021 года, чтобы на них можно было собрать ребенка в школу.

Также президент обязал правительство ввести выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно из неполных семей в размере 5 650 рублей. Нуждающимся беременным, которые встали на учет в женской консультации, Путин поручил платить по 6350 рублей в месяц. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости начислять больничные по уходу за ребенком женщинам с детьми до 7 лет в размере 100% заработной платы. Сейчас эти пособия начисляются в зависимости от стажа.

В целом президент поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, цель которой - свести к минимуму угрозу бедности для них.