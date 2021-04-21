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Путин: государство выделит на школьников по 10 тысяч рублей

14:19, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Путин: государство выделит на школьников по 10 тысяч рублей
14:19, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
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#Владимир Путин\n#выступление Путина\n#социальная политика\n#семья\n#дети\n#финансы и деньги\n#послание президента
Фото: pixabay.com
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Также будут введены выплаты детям из неполных семей и нуждающимся беременным женщинам.

Москва. Семьям, в которых воспитываются школьники, выделят по 10 тыс. рублей на ребенка. Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию.

Глава государства предложил выплатить эти деньги в середине августа 2021 года, чтобы на них можно было собрать ребенка в школу.

Также президент обязал правительство ввести выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно из неполных семей в размере 5 650 рублей. Нуждающимся беременным, которые встали на учет в женской консультации, Путин поручил платить по 6350 рублей в месяц. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости начислять больничные по уходу за ребенком женщинам с детьми до 7 лет в размере 100% заработной платы. Сейчас эти пособия начисляются в зависимости от стажа.

В целом президент поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми, цель которой - свести к минимуму угрозу бедности для них.

14:19, 21 апреля, 2021
Евгений Кандаков
235
0
#Владимир Путин\n#выступление Путина\n#социальная политика\n#семья\n#дети\n#финансы и деньги\n#послание президента