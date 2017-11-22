Набиуллина обнародовала индексы оливье и селедки под шубой

Первый вырос чуть больше, чем на процент, а второй снизился.

Москва. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила два ценовых показателя, которые обычно публикуют в преддверии Нового года в качестве иллюстрации роста цен. Подсчетами статистиков руководитель ЦБ поделилась перед депутатами Госдумы в среду, 22 ноября, пишет "Интерфакс".

Так, по словам Набиуллиной, «индекс оливье» (расходы на ингредиенты для популярного новогоднего салата) за год вырос на 1,2%. Салат обойдется хозяйке примерно в 312 рублей. А «индекс селёдки под шубой» даже показал тенденцию к снижению - на 0,9%. Приготовить любимую закуску будет стоить чуть больше 150 рублей.

В связи с этим глава Центробанка отметила, что инфляционные ожидания жителей заметно превосходят реальные значения. В частности, по данным опросов, россияне рассчитывают на рост цен по итогам года в 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6%.