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      Набиуллина обнародовала индексы оливье и селедки под шубой

      14:55, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      14:55, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      297
      0
      #инфляция\n#цены\n#статистика\n#Центробанк\n#Набиуллина\n#индекс
      Фото: pixabay.com
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      Первый вырос чуть больше, чем на процент, а второй снизился.

      Москва. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина представила два ценовых показателя, которые обычно публикуют в преддверии Нового года в качестве иллюстрации роста цен. Подсчетами статистиков руководитель ЦБ поделилась перед депутатами Госдумы в среду, 22 ноября, пишет "Интерфакс".   

      Так, по словам Набиуллиной, «индекс оливье» (расходы на ингредиенты для популярного новогоднего салата) за год вырос на 1,2%. Салат обойдется хозяйке примерно в 312 рублей. А «индекс селёдки под шубой» даже показал тенденцию к снижению - на 0,9%. Приготовить любимую закуску будет стоить чуть больше 150 рублей. 

      В связи с этим глава Центробанка отметила, что инфляционные ожидания жителей заметно превосходят реальные значения. В частности, по данным опросов, россияне рассчитывают на рост цен по итогам года в 8,7%, тогда как реальная годовая инфляция равна 2,6%.

      14:55, 22 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      297
      0
      #инфляция\n#цены\n#статистика\n#Центробанк\n#Набиуллина\n#индекс

       

       

       

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