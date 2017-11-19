Саратовской области выделят миллиард на строительство аэропорта

Средства заложены в федеральном бюджете на 2018 год.

Саратов. Россия. 1 млрд на строительство современного аэропорта получит Саратовская область в 2018 году. Об этом стало известно во время рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете, сообщают «Известия».

В ходе рассмотрения бюджета было принято решение поддержать инициативу о выделении средств. Изначально предполагалось, что данную субсидию регион получит не раньше 2020 года.

Новый международный аэропорт под Саратовом будет назван в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Общая площадь здания составит 23 тыс. кв. м, там будут обслуживать пассажиров внутренних и международных рейсов.

Сейчас в Саратове уже есть международный аэропорт, который располагается в черте города. Вопрос о его переносе в более удаленное место обсуждался много лет, строительство нового аэродрома началось в 2012 году. Приблизительная стоимость проекта – 15-21 млрд рублей.

Кроме того, в 110 км от Саратова расположен аэропорт Красный Кут, в 332 км – международный аэропорт Курумоч Самары.