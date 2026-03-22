Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

В Удмуртии за сутки сгорела машина, баня и гараж

13:16, 22 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#происшествия\n#пожары
Источник фото: ИА «Сусанин»
Пожарные выезжали на пять возгораний, самые серьёзные случились в Ижевске и Балезинском районе.

Ижевск. Удмуртия. С утра 21 по 22 марта пожарные Удмуртии выезжали на пять возгораний, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Самые серьёзные случились в Ижевске и Балезинском районе. В столице республики на улице Новоярушкинской горела баня. Огонь охватил 18 кв. м. 

Предварительная причина — дымовая труба была смонтирована с нарушениями: разделка перекрытия либо отсутствовала, либо не соответствовала размерам.

В селе Люк Балезинского района пожар уничтожил гараж, столярную мастерскую, курятник, автомобиль «Лада Гранта», два прицепа и мотоблок. Пластиковый сайдинг жилого дома поврежден. Общая площадь возгорания — 80 кв. м. Причину устанавливают.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

