Ижевск. Удмуртия. С утра 21 по 22 марта пожарные Удмуртии выезжали на пять возгораний, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Самые серьёзные случились в Ижевске и Балезинском районе. В столице республики на улице Новоярушкинской горела баня. Огонь охватил 18 кв. м.

Предварительная причина — дымовая труба была смонтирована с нарушениями: разделка перекрытия либо отсутствовала, либо не соответствовала размерам.

В селе Люк Балезинского района пожар уничтожил гараж, столярную мастерскую, курятник, автомобиль «Лада Гранта», два прицепа и мотоблок. Пластиковый сайдинг жилого дома поврежден. Общая площадь возгорания — 80 кв. м. Причину устанавливают.