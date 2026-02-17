Ижевск. Удмуртия. В доме №221а по улице Коммунаров в Ижевске сорвался лифт. Информация об этом разлетелась по городским пабликам 12 февраля.

«Упал лифт с грохотом! Слава богу, людей не было», — говорилось в постах.

Анонимный пользователь также отметил, что жильцы и раньше жаловались на неполадки, но реакции не последовало. Якобы лифт не меняли с постройки дома — с 1995 года.

«Сусанин» направил в администрацию Ижевска официальный запрос. В пресс-службе сообщили, что сигнал о поломке поступил диспетчерам вечером 11 февраля.

На место выехал механик аварийной службы. Когда специалист прибыл, выяснилось, что кабина находится между этажами на ловителях. Внутри никого не было. На следующий день комиссия осмотрела оборудование и нашла причины неисправностей.

«B 2025 году в адрес Управления ЖКХ Администрации города Ижевска от управляющей компании ООО «УК «Пионер» поступил протокол общего собрания собственников и договор с ООО «Меридиан» на замену лифтового оборудования в указанном доме. ООО УК «Пионер» направлен подрядной организации авансовый платёж», — отметили в пресс-службе.

Правда, новый лифт появится в доме не раньше конца весны. Срок окончания работ по договору — 30 мая, а само оборудование планируют привезти в начале марта.

В администрации города добавили, что Управление ЖКХ организовало проверку в отношении управляющей компании.

«В Администрацию города Ижевска обращения граждан по вопросу

ненадлежащего содержания лифтового оборудования по указанному адресу не

поступали», — заключили в пресс-службе.