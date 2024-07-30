В аэропорту Бегишево смерч перевернул несколько самолетов

Нижнекамск. Татарстан. Смерч раскидал самолеты в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Как пишет Лента.ру со ссылкой на снятое очевидцами видео, сила ветра была такова, что 4 самолета перемещались и даже переворачивались на взлетной полосе.

В Росавиации уточнили, что это были учебные самолеты Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации. Они, а также частный вертолет, машины перронной техники и некоторые здания аэродрома получили повреждения.

Легкие травмы были зафиксированы у двоих работников аэропорта: водителя и сотрудницы инженерно-технического отдела. Госпитализация им не понадобилась.

Стихия бушевала с 15:02 до 15:54 МСК, было объявлено штормовое предупреждение, но аэропорт работал все это время в штатном режиме, рейсы принимались и отправлялись.

Непогода установилась 30 июля и во многих других городах и районах Татарстана. В Казани выпал град величиной крупнее гороха, а в одном из торговых центров столицы региона затопило фудкорт.