В Оренбурге после гибели загрызенного собаками ребенка задержали начальника городского управления ЖКХ

Оренбург. Оренбургская область. После нападения бродячих собак, приведшего к гибели ребенка, в Оренбурге взяли под стражу руководителя Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Статус задержанного – подозреваемый по уголовному делу. Оно возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»). Ходатайство об избрании меры пресечения для чиновника направлено в суд.

Напомним, 16 апреля около гаражного кооператива на улице Кольцевой в Оренбурге на гулявшего около своего дома 8-летнего мальчика напали бездомные собаки. Ребенок скончался на месте.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании причин и обстоятельств трагедии. Городские власти заявили о поимке собак, причастных к нападению, в количестве 7 особей. На 3 из них обнаружили бирки о стерилизации. Также в администрации Оренбурга отметили, что уничтожить агрессивных животных не позволяет законодательство, и после передержки псы будут выпущены обратно в привычную среду обитания.