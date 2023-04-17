Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования гибели ребенка после нападения собак в Оренбурге

Оренбург. Оренбургская область. Предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту гибели несовершеннолетнего, на которого напала стая бездомных собак в Оренбурге, потребовал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города. Бродячие псы насмерть загрызли мальчика, который гулял неподалеку от своего дома.

Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию отлова бродячих животных в Оренбурге.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») и пункта «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

UPD: 17 апреля власти Оренбурга сообщили, что стаю собак, причастных к гибели ребенка, отловили. Выяснилось, что 3 из 7 псов имели бирки о стерилизации. В дальнейшем, после передержки, животных придется выпустить в естественную среду обитания, поскольку уничтожить их запрещает законодательство, заявили в городской администрации, пишет «Российская газета».