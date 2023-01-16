Градоначальника Свирска задержали за присвоение денег на «Поющее дерево»

Свирск. Иркутская область. 61-летнего главу города Свирск Иркутской области Владимира Орноева задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей бюджетных средств. Они были выделены на возведение арт-объекта «Поющее дерево», пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Скульптура должна была украсить парк «Свирская ривьера». Деньги на реализацию проекта были выделены в 2020 году. Однако в итоге изготовление и установку «Поющего дерева» оплатили спонсоры, а бюджетные средства, как считают следователи, похитили чиновники и руководство фирмы, которой поручили создание скульптуры.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Кроме мэра, задержаны начальник «Департамента единого заказчика» в Свирске Валерий Быков и руководители подрядной компании. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски.