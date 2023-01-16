Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Музей истории шоколада в Ижевске Лонгрид Центр поддержки экспорта Удмуртии: 10 лет открытий Лонгрид От «Героев» до «Монблан»: как Nonamegroup за два года сделал себе имя на рынке застройщиков Ижевска Лонгрид

Градоначальника Свирска задержали за присвоение денег на «Поющее дерево»

13:21, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Градоначальника Свирска задержали за присвоение денег на «Поющее дерево»
13:21, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
277
0
#Сибирь\n#Иркутская область\n#мэр\n#арт\n#городская скульптура\n#бюджет\n#благотворительность\n#чиновники\n#задержание\n#хищение\n#мошенничество
Фото: pxhere.com
277
0

Муниципальный бюджет недосчитался 1,5 миллиона рублей.

Свирск. Иркутская область. 61-летнего главу города Свирск Иркутской области Владимира Орноева задержали по подозрению в присвоении 1,5 млн рублей бюджетных средств. Они были выделены на возведение арт-объекта «Поющее дерево», пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Скульптура должна была украсить парк «Свирская ривьера». Деньги на реализацию проекта были выделены в 2020 году. Однако в итоге изготовление и установку «Поющего дерева» оплатили спонсоры, а бюджетные средства, как считают следователи, похитили чиновники и руководство фирмы, которой поручили создание скульптуры. 

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Кроме мэра, задержаны начальник «Департамента единого заказчика» в Свирске Валерий Быков и руководители подрядной компании. По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски.

13:21, 16 января, 2023
Евгений Кандаков
журналист
277
0
#Сибирь\n#Иркутская область\n#мэр\n#арт\n#городская скульптура\n#бюджет\n#благотворительность\n#чиновники\n#задержание\n#хищение\n#мошенничество