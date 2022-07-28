В Якутске взяли под стражу военкома города

Якутск. Якутия. В столице Якутии задержали начальника городского военкомата Афанасия Захарова. Как пишет Коммерсантъ, оперативники пришли за ним 27 июля.

По данным региональных СМИ, задержание проводили сотрудники ФСБ и военного следственного отдела СК РФ по Якутскому гарнизону.

Также сообщается, что в доме офицера прошли обыски. Захарова подозревают в превышении служебных полномочий, в частности – оформлении военных билетов за деньги. Суд в Якутске изберет ему меру пресечения 28 июля.