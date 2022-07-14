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В Забайкалье осудили владелицу собак, которые загрызли школьницу

11:18, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
В Забайкалье осудили владелицу собак, которые загрызли школьницу
11:18, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
58
0
#животные\n#нападение\n#дети\n#Забайкальский край\n#Прокуратура\n#суд\n#приговор\n#гибель детей\n#трагедия\n#собаки
Фото: pixabay.com
58
0

Женщина прикормила у себя на подворье 13 дворняг, которые свободно гуляли по округе.

Домна. Забайкальский край. Приговор в отношении хозяйки собак, напавших на ребенка, вынесли в Забайкалье. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Сообщается, что трагический инцидент произошел в селе Домна. Женщина прикормила у себя на подворье 13 беспородных псов. Они содержались на свободном выгуле, забора вокруг дома не было. В январе 2021 года стая напала на первоклассницу, которая шла по улице. Дворняги загрызли девочку насмерть.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, суд признал владелицу животных виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Женщину приговорили к 1 году 10 месяцам ограничения свободы. Также ей будет запрещено содержать собак в течение 2 лет и 10 месяцев.

11:18, 14 июля, 2022
Евгений Кандаков
58
0
#животные\n#нападение\n#дети\n#Забайкальский край\n#Прокуратура\n#суд\n#приговор\n#гибель детей\n#трагедия\n#собаки