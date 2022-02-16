Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

Бывшего прокурора Новосибирской области заподозрили в получении взяток

17:21, 16 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Бывшего прокурора Новосибирской области заподозрили в получении взяток
17:21, 16 февраля, 2022
Евгений Кандаков
116
0
#Новосибирск\n#Новосибирская область\n#Прокуратура\n#взятка\n#коррупция\n#торговый центр\n#задержание
Фото: pixabay.com
116
0

По версии следствия, Владимир Фалилеев «крышевал» владельцев ТЦ «Восток».

Новосибирск. Новосибирская область. Федеральные СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирской области. Об этом пишет, в частности, Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Задержан также бывший заместитель Фалилеева Андрей Турбин. Сообщается, что в вину экс-прокурору вменяют получение денег от криминальных «авторитетов», а также от собственников торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска за покровительство в бизнесе.

Должность прокурора Новосибирской области Владимир Фалилеев занимал с 2015 по 2018 годы. Ранее возглавлял прокуратуру Забайкальского края.

17:21, 16 февраля, 2022
Евгений Кандаков
116
0
#Новосибирск\n#Новосибирская область\n#Прокуратура\n#взятка\n#коррупция\n#торговый центр\n#задержание