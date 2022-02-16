Бывшего прокурора Новосибирской области заподозрили в получении взяток

Новосибирск. Новосибирская область. Федеральные СМИ сообщили о задержании бывшего прокурора Новосибирской области. Об этом пишет, в частности, Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Задержан также бывший заместитель Фалилеева Андрей Турбин. Сообщается, что в вину экс-прокурору вменяют получение денег от криминальных «авторитетов», а также от собственников торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска за покровительство в бизнесе.

Должность прокурора Новосибирской области Владимир Фалилеев занимал с 2015 по 2018 годы. Ранее возглавлял прокуратуру Забайкальского края.