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В подмосковном Видном взрывом газа снесло стену в жилом доме

16:51, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
В подмосковном Видном взрывом газа снесло стену в жилом доме
16:51, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
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#Московская область\n#происшествие\n#МЧС\n#разрушения\n#взрыв газа
Фото: 50.mchs.gov.ru
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О пострадавших не сообщается.

Видное. Московская область. Стена разрушилась в результате взрыва газовоздушной смеси в одном из жилых домов города Видное в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, информация о происшествии поступила в экстренные службы 26 октября днем.

Очагом взрыва послужила квартира на 1-м этаже. Пожара не произошло, повреждена стена между комнатами. При этом уцелели оконные стекла. О пострадавших не сообщается.

В ликвидации последствий инцидента участвовали 21 человек и 7 единиц техники.

Напомним, 25 октября в Набережных Челнах взрыв газа разрушил два этажа жилого дома. По уточненным данным, погибла девушка 22 лет, травмы получили 4 жителей.

16:51, 26 октября, 2021
Евгений Кандаков
105
0
#Московская область\n#происшествие\n#МЧС\n#разрушения\n#взрыв газа
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