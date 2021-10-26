В подмосковном Видном взрывом газа снесло стену в жилом доме

О пострадавших не сообщается.



Видное. Московская область. Стена разрушилась в результате взрыва газовоздушной смеси в одном из жилых домов города Видное в Подмосковье. Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону, информация о происшествии поступила в экстренные службы 26 октября днем.

Очагом взрыва послужила квартира на 1-м этаже. Пожара не произошло, повреждена стена между комнатами. При этом уцелели оконные стекла. О пострадавших не сообщается.

В ликвидации последствий инцидента участвовали 21 человек и 7 единиц техники.

Напомним, 25 октября в Набережных Челнах взрыв газа разрушил два этажа жилого дома. По уточненным данным, погибла девушка 22 лет, травмы получили 4 жителей.