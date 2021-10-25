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После частичного обрушения жилой пятиэтажки в Набережных Челнах объявили режим ЧС

22:56, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
После частичного обрушения жилой пятиэтажки в Набережных Челнах объявили режим ЧС
22:56, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
82
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#Татарстан\n#Набережные Челны\n#взрыв газа\n#чрезвычайные ситуации\n#МЧС\n#эвакуация\n#спасение
Фото: 16.mchs.gov.ru
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По предварительным данным, спасти удалось 4 человек.

Набережные Челны. Татарстан. Режим ЧС муниципального характера ввели в Набережных Челнах после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома. Как сообщает пресс-служба МЧС по региону, инцидент произошел вечером 25 октября.

По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь в квартире на 4 этаже. По внешним признакам, были повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. Разрушены по меньшей мере 6 квартир, в которых проживали 14 человек.

Из-под завалов извлекли 4 человек, в том числе 2 детей. Поисково-спасательные работы продолжаются. Привлечены кинологические расчеты и психологи.

Власти Набережных Челнов ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера и установили местный уровень реагирования.

Эвакуированным жителям дома предложено временно заселиться в одну из гостиниц города, где развернут пункт временного размещения на 400 человек.

В ликвидации последствий взрыва участвуют 155 человек и 49 единиц техники.

22:56, 25 октября, 2021
Евгений Кандаков
82
0
#Татарстан\n#Набережные Челны\n#взрыв газа\n#чрезвычайные ситуации\n#МЧС\n#эвакуация\n#спасение
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