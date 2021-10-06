Объявленную в розыск бывшую замминистра просвещения Ракову задержали в Москве

Ее подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей.



Москва. Бывшую замглавы Минпросвещения России Марину Ракову задержали и доставили в Главное следственное управление полиции Москвы. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказала агентству официальный представитель МВД России Ирина Волк, с подозреваемой проводят следственные действия.

Марину Ракову подозревают в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей, совершенном в бытность ее заместителем министра просвещения России (2018-2020 годы). По версии следствия, деньги были присвоены чиновницей при заключении госконтрактов в сфере образования.

По месту работы и дома у Раковой и ее окружения в конце сентября были проведены обыски. Ряд ее знакомых задержали. К тому моменту подозреваемая занимала пост вице-президента Сбербанка. После неявки Раковой на допрос ее объявили в федеральный розыск.