Под Воронежем задержали подозреваемого в расправе над семьей и подрыве полицейского участка

Злоумышленник пытался отстреливаться и был ранен.



Студёнок. Воронежская область. Убивший троих человек и напавший на отдел полиции житель Воронежской области задержан. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

По данным управления МВД по области, машину подозреваемого правоохранители заметили 17 сентября возле населенного пункта Студёнок Подгоренского района. При попытке задержания находившийся в автомобиле мужчина оказал вооруженное сопротивление. Полицейские ранили и обезвредили подозреваемого. Сами они при этом не пострадали. Задержанному понадобилась медицинская помощь, ее оказали на месте.

В полиции добавили, что задержанный — 54-летний житель Каменского района Воронежской области.

По данным Следственного комитета России, в убийстве семьи и нападении на полицию подозревается житель села Волчанское Виктор Мирской. В его доме проводится обыск.

Напомним, утром 16 августа в городе Лиски Воронежской области злоумышленник взорвал дверь отдела полиции. При этом легкое ранение получил сотрудник патрульно-постовой службы. После этого нападавший уехал в направлении города Острогожск на автомобиле «Нива». Мужчина был одет в военную форму и бронежилет, при себе у него было автоматическое оружие. Выяснилось, что перед этим подозреваемый на почве бытового конфликта убил семью из 3 человек.