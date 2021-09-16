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Неизвестный устроил взрыв в отделе полиции в Воронежской области

10:02, 16 сентября, 2021
Евгений Кандаков
Неизвестный устроил взрыв в отделе полиции в Воронежской области
10:02, 16 сентября, 2021
Евгений Кандаков
1316
0
#Воронеж\n#полиция\n#нападение\n#взрыв
Фото: pixabay.com
1316
0

Злоумышленник был одет в бронежилет и вооружен автоматом.

Лиски. Воронежская область. Злоумышленник пытался взорвать отдел полиции в Лисках Воронежской области. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник телекомпании, 16 сентября в 5:30 к отделу подъехал мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием. Он приблизился к зданию и привел в действие взрывное устройство. В результате пострадал сотрудник полиции. После этого нападавший уехал с места преступления на «Ниве» с нечитаемыми номерами.

Факт ранения, причиненного полицейскому на территории РОВД, подтвердили в пресс-службе регионального главка полиции. Злоумышленника разыскивают.

10:02, 16 сентября, 2021
Евгений Кандаков
1316
0
#Воронеж\n#полиция\n#нападение\n#взрыв
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