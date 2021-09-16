Неизвестный устроил взрыв в отделе полиции в Воронежской области

Злоумышленник был одет в бронежилет и вооружен автоматом.



Лиски. Воронежская область. Злоумышленник пытался взорвать отдел полиции в Лисках Воронежской области. Об этом сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник телекомпании, 16 сентября в 5:30 к отделу подъехал мужчина в военной форме и бронежилете, вооруженный автоматическим оружием. Он приблизился к зданию и привел в действие взрывное устройство. В результате пострадал сотрудник полиции. После этого нападавший уехал с места преступления на «Ниве» с нечитаемыми номерами.

Факт ранения, причиненного полицейскому на территории РОВД, подтвердили в пресс-службе регионального главка полиции. Злоумышленника разыскивают.