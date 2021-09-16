Устроивший взрыв в полиции житель Воронежской области перед этим убил целую семью

По предварительным данным, всё началось с конфликта на бытовой почве.



Лиски. Воронежская область. Стали известны подробности нападения со взрывчаткой на отдел МВД в Лисках Воронежской области. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, перед атакой на полицию злоумышленник погубил целую семью.

По предварительным данным, подозреваемый был знаком с погибшими и находился с ними в конфликте на бытовой почве. После совершения убийства семьи злоумышленник напал на отдел полиции по Лискинскому району. Там он подорвал входную дверь здания при помощи взрывного устройства. При этом осколочное ранение голени правой ноги получил 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы. Травма не представляет угрозы для жизни.

После этого нападавший уехал в направлении города Острогожск Воронежской области на автомобиле «Нива». Злоумышленника разыскивают.

Как уже сообщалось, во время нападения на отдел полиции подозреваемый был одет в военную форму и бронежилет, при себе у него было автоматическое оружие.