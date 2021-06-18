В Москве задержали бывшего зампредседателя Центробанка России

Константина Корищенко подозревают в растрате.



Москва. Бывший запред Центробанка Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун задержаны в Москве. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что до недавнего времени Корищенко возглавлял кафедру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Задержание произведено по делу, возбужденному по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по ней – до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Должность заместителя председателя ЦБ Константин Корищенко занимал в 2002-2008 годах. С 2009 по 2010 годы он был гендиректором Московской межбанковской валютной биржи, с 2012 по 2013 годы руководил АКБ Инвестбанк.