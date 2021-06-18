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В Москве задержали бывшего зампредседателя Центробанка России

13:42, 18 июня, 2021
Евгений Кандаков
В Москве задержали бывшего зампредседателя Центробанка России
13:42, 18 июня, 2021
Евгений Кандаков
37
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#банки\n#Центробанк\n#Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ\n#задержание
Фото: facebook.com/Константин Корищенко
37
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Константина Корищенко подозревают в растрате.

Москва. Бывший запред Центробанка Константин Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун задержаны в Москве. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что до недавнего времени Корищенко возглавлял кафедру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Задержание произведено по делу, возбужденному по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по ней – до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.

Должность заместителя председателя ЦБ Константин Корищенко занимал в 2002-2008 годах. С 2009 по 2010 годы он был гендиректором Московской межбанковской валютной биржи, с 2012 по 2013 годы руководил АКБ Инвестбанк.

13:42, 18 июня, 2021
Евгений Кандаков
37
0
#банки\n#Центробанк\n#Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ\n#задержание