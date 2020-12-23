В Омске воровку поймали с помощью мышеловки

Девушку обвиняют в краже на общую сумму 110 тыс. рублей.



Омск. Омская область. Обыкновенная мышеловка помогла жителю Омска доказать причастность знакомой к пропаже золотого украшения и крупной суммы денег из сейфа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Кража, по версии следствия, была совершена в октябре 2020 года. Подозреваемая пришла в гости к потерпевшему. Пока мужчина спал, она взяла связку ключей, открыла находившийся в квартире сейф и забрала оттуда 50 тыс. рублей наличными и золотой браслет стоимостью 60 рублей, после чего ушла из квартиры.

Пропажу хозяин обнаружил на следующий день. Подозрение пало на вчерашнюю гостью. Потерпевший решил устроить «ловушку» для предполагаемой воровки. Он установил в сейфе капкан для грызунов и снова пригласил домой ту же девушку.

Далее события развивались по уже известному сценарию. Хозяин притворился спящим, подозреваемая снова открыла сейф и попалась в мышеловку.

Дело передано в Октябрьский суд Омска. Подсудимая признала свою вину. Ей придется ответить по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище»).