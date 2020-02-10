Военный суд вынес приговор лидеру действовавшей в России террористической организации

В вину Эдуарду Низамову вменили, в частности, приготовления к насильственному захвату власти.



Екатеринбург. Свердловская область. В Екатеринбурге осудили организатора российского крыла «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещенная в России террористическая организация). Эдуарда Низамова приговорили к 23 годам колонии строгого режима, пишет «Интерфакс».

Приговор был вынесен Центральным окружным военным судом в Екатеринбурге в понедельник, 10 февраля.

Жителя Казани Эдуарда Низамова признали виновным по части 1 статьи 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации»), по части 1 статьи 30 УК РФ(«Приготовление к преступлению»), по статье 278 УК РФ («Попытка насильственного захвата власти»), статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Также суд постановил взыскать с приговоренного 200 тыс. рублей.

Следствием и судом было доказано, что Эдуард Низамов возглавлял российское крыло международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России). В частности, он должен был назначать руководителей местных подразделений в регионах, а также отчитываться перед руководством организации, действующим за пределами России.