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СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке

10:01, 20 декабря, 2019
Евгений Кандаков
СМИ назвали имя злоумышленника, открывшего стрельбу на Лубянке
10:01, 20 декабря, 2019
Евгений Кандаков
341
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#ФСБ\n#Следственный комитет\n#происшествие\n#стрельба\n#Стрельба у здания ФСБ в Москве
Фото: pixabay.com
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В результате нападения погиб один сотрудник ФСБ, пострадали пять человек.

Москва. Средства массовой информации выдвинули версию о том, кто открыл огонь по правоохранителям у здания ФСБ на Лубянке. По данным РенТВ, это уроженец Московской области Евгений Манюров.

Согласно сведениям телеканала, злоумышленнику было 39 лет, он из подмосковного Подольска, в прошлом предприниматель. До 2015 года его фирма занималась консультированием в сфере бизнеса. Известно также, что Манюров увлекался стрельбой и даже брал призы на соревнованиях.

Напомним, вечером 19 декабря вооруженный мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецслужб возле здания ФСБ. По официальным данным Центра общественных связей Федеральной службы безопасности, ему удалось смертельно ранить одного чекиста, пострадали пять человек. Преступника ликвидировали.

По данным Следственного комитета, среди пятерых пострадавших один гражданский, остальные – сотрудники силовых структур.

Место инцидента быстро окружили, полицейские не пускали прохожих к месту проведения спецоперации. Был ограничен вход и выход на станцию метро «Лубянка». Проезд для автотранспорта на Лубянскую площадь закрыли.

По уточненным данным ФСБ, стрелок действовал в одиночку и в здание спецслужбы не прошел. Первоначально поступившая в СМИ информация о том, что нападавших было трое, не подтвердилась.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа»).

Добавим, стрелок открыл огонь по чекистам во время концерта в Кремле в честь Дня работника органов безопасности России. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, о случившемся доложили президенту России Владимиру Путину.

10:01, 20 декабря, 2019
Евгений Кандаков
341
0
#ФСБ\n#Следственный комитет\n#происшествие\n#стрельба\n#Стрельба у здания ФСБ в Москве

 

 

 


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