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Выигравшая миллион семья из Удмуртии, стрельба у здания ФСБ в Москве и отмена «папской тайны» о священниках-педофилах: что произошло минувшей ночью

08:19, 20 декабря, 2019
Юрий Абашев
Выигравшая миллион семья из Удмуртии, стрельба у здания ФСБ в Москве и отмена «папской тайны» о священниках-педофилах: что произошло минувшей ночью
08:19, 20 декабря, 2019
Юрий Абашев
419
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#лотерея\n#папа Римский\n#Стрельба у здания ФСБ в Москве
Фото: yk24.ru
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

Ижевск. Удмуртия. Начинаем утро с кофе и традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

Семья счастливчиков

Семья из Удмуртии выиграла миллион рублей в лотерею и рассказала, на что его потратит. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».

Победители лотереи рассказали, что особых чувств при покупке не было, просто доверились удаче. Семья недавно приобрела новый дом и намерена потратить выигрыш на ремонт в нём.

Право на всех

Госавтоинспекция может получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

МВД уже подготовило проект изменений в правила освидетельствования. Сотрудники ГИБДД, в случае одобрения новых правил, смогут проводить проверки с помощью бесконтактного детектора алкоголя или бумажного теста для экспресс-анализа слюны.

Автомобилисты смогут отказаться от такой проверки без последствий для себя, ведь это будет не освидетельствование, а лишь предварительная проверка. Подобные экспресс-тесты планируется использовать в случае неочевидного наличия признаков опьянения.

Стрельба в Москве

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы. Об этом сообщает Газета.ru.

Нападавший на здание ФСБ был нейтрализован сотрудниками спецслужб. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, что в четверг, 19 декабря, неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке. По официальным данным погиб один сотрудник ФСБ, ещё пять человек получили ранения.

Папская тайна

Папа Римский Франциск отменил «папскую тайну» в случаях с делами о священниках-педофилах. Об этом сообщает портал News.ru.

Информация о таких инцидентах будет теперь придаваться огласке, как только предполагаемому злоумышленнику предъявят обвинение или дело уходит в суд. Такое решение принято на фоне критики в адрес Католической церкви из-за её традиций замалчивания случаев педофилии и препятствия работе следствия.

«Папская тайна» действовала с 2001 года, как мера защиты репутации подозреваемых и интересов жертв насилия.

08:19, 20 декабря, 2019
Юрий Абашев
419
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#ГИБДД\n#Ижевск\n#Москва\n#Удмуртия\n#лотерея\n#папа Римский\n#Стрельба у здания ФСБ в Москве

 

 

 


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