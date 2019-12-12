Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» загорелся под Мурманском

Пострадали как минимум два человека.

Мурманск. Мурманская область. Двое военнослужащих пострадали в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает «Интерфакс».

Как рассказал агентству президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, во время сварочных работ окалина попала на оставленное на палубе демонтированное оборудование или горючие жидкости. В результате вспыхнули электрокабели. Площадь возгорания в энергоотсеке могла достигнуть 600 квадратных метров.

Позднее в пресс-службе Северного флота сообщили, что очаг задымления на корабле локализовали члены экипажа и пожарные. При этом двое военнослужащих пострадали в результате вдыхания продуктов горения, им оказана медпомощь. Угрозы их жизни нет.

Также произведена эвакуация находившихся на борту гражданских рабочих. Отмечается, что боеприпасы и вооружение на корабле отсутствуют.

Не исключено, что есть пропавшие. Информация об этом, а также о числе пострадавших, уточняется.

«Адмирал Кузнецов» – единственный российский тяжелый авианесущий крейсер, был спущен на воду в 1987 году. Может нести на себе 28 самолетов и 24 вертолета. В 2017 году участвовал в сирийской операции. После этого находится на ремонте.