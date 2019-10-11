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Следователи рассказали подробности дела убитой в Саратове 9-летней девочки

14:02, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
Следователи рассказали подробности дела убитой в Саратове 9-летней девочки
14:02, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#уголовное дело\n#Саратов\n#убийство
Фото: СКР
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Подозреваемый сознался в содеянном.

Саратов. Саратовская область. Следователи раскрыли подробности убийства 9-летней школьницы в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба СКР.  

Напомним, девочка пропала 9 октября по пути в школу. По делу задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал, что несколько месяцев назад нашел заброшенный гараж, поменял замок и «самовольно завладел им». 9 октября мимо строения проходила школьница, она спросила мужчину, его ли это гараж. Подозреваемый испугался, что тот может принадлежать семье девочки, поэтому затащил ее внутрь и убил.

Версию проверят следователи.

Также известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

«К материалам уголовного дела <…> приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству. Вместе с тем следствие проверяет и иные возможные версии преступления», — говорится в сообщении.

Расследование взято под контроль центрального аппарата.

14:02, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
130
0
#уголовное дело\n#Саратов\n#убийство

 

 

 


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