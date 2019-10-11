Следователи рассказали подробности дела убитой в Саратове 9-летней девочки

Подозреваемый сознался в содеянном.

Саратов. Саратовская область. Следователи раскрыли подробности убийства 9-летней школьницы в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Напомним, девочка пропала 9 октября по пути в школу. По делу задержали мужчину, подозреваемого в убийстве несовершеннолетней. Он рассказал, что несколько месяцев назад нашел заброшенный гараж, поменял замок и «самовольно завладел им». 9 октября мимо строения проходила школьница, она спросила мужчину, его ли это гараж. Подозреваемый испугался, что тот может принадлежать семье девочки, поэтому затащил ее внутрь и убил.

Версию проверят следователи.

Также известно, что ранее мужчина был судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

«К материалам уголовного дела <…> приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству. Вместе с тем следствие проверяет и иные возможные версии преступления», — говорится в сообщении.

Расследование взято под контроль центрального аппарата.