В Перми прокуратура начала проверку из-за гололеда на улицах города

Нерасчищенные дорожки привели к тому, что за неделю травмы получили 150 человек.

Пермь. В Перми за прошедшую неделю из-за гололеда пострадали 150 человек. Как сообщает «Интерфакс», прокуратура начала проверку органов местного самоуправления.

Надзорный орган планирует проверить очистку крыш, тротуаров, автодорог, придомовых территорий от снега и наледи.

«Кроме того, по каждому факту травматизма, действиям (бездействию) ответственных должностных лиц будет дана правовая оценка, а при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении», - говорится в сообщении.

Отметим, что с 5-9 марта в Перми зарегистрировано 152 вызова «скорой помощи» из-за падения людей на скользких тротуарах. Пострадавшие получили ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей.