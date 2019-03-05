В Москве возбудили дело на продавца, избившего подростка ремнем

Школьник хотел забрать рекламные буклеты.

Москва. В Москве возбудили дело на продавца магазина «Пятерочка», избившего ремнем подростка. Об этом сообщила пресс-служба ГУСУ СК России по столице.

Напомним, двое школьников взяли рекламные буклеты, чтобы сдать их в макулатуру. Продавец подумал, что несовершеннолетние захотели похитить брошюрки и попросил одного из них пройти в подсобку. Там сотрудник вытащил ремень и нанес юноше не менее 10 ударов. Его остановил другой работник магазина.

Ранее сообщалось, что противоправные действия совершил охранник магазина в отношении двух подростков.

В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 220 УК России («Самоуправство»).