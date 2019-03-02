Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

Полиция проводит проверку.

Москва. Охранник одного из магазинов «Пятерочка» в Москве выпорол подростков ремнём. Как пишет Фонтанка, мальчик с девочкой взяли стопку рекламных буклетов и собирались уходить.

Однако охранник задержал их и отвёл в подсобку, где выпорол. Несовершеннолетние рассказали о воспитании ремнем родителям, а те обратились в полицию.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних в связи с противоправными действиями сотрудников», - цитирует издание слова представителя силового ведомства.