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Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

19:14, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
19:14, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
283
0
#дети\n#торговля\n#Москва\n#происшествие
Фото: pxhere.com
283
0

Полиция проводит проверку.

Москва. Охранник одного из магазинов «Пятерочка» в Москве выпорол подростков ремнём. Как пишет Фонтанка, мальчик с девочкой взяли стопку рекламных буклетов и собирались уходить.

Однако охранник задержал их и отвёл в подсобку, где выпорол. Несовершеннолетние рассказали о воспитании ремнем родителям, а те обратились в полицию.

«Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних в связи с противоправными действиями сотрудников», - цитирует издание слова представителя силового ведомства.

19:14, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
283
0
#дети\n#торговля\n#Москва\n#происшествие

 

 

 


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