Охранник магазина в Москве выпорол подростков ремнём

Полиция проводит проверку.
Москва. Охранник одного из магазинов «Пятерочка» в Москве выпорол подростков ремнём. Как пишет Фонтанка, мальчик с девочкой взяли стопку рекламных буклетов и собирались уходить.
Однако охранник задержал их и отвёл в подсобку, где выпорол. Несовершеннолетние рассказали о воспитании ремнем родителям, а те обратились в полицию.
«Сотрудники органов внутренних дел проводят проверку по заявлению родителей несовершеннолетних в связи с противоправными действиями сотрудников», - цитирует издание слова представителя силового ведомства.