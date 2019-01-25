СК возбудил дело на енисейского стрелка

Школьник выстрелил в автомобиль.

Красноярский край. В Енисейском районе Красноярского края 15-летний подросток открыл стрельбу из охотничьего ружья на пришкольной территории. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

В пятницу, 25 января парень принес в образовательное учреждение оружие, принадлежавшее его деду. Около школы подросток несколько раз выстрелил в воздух и в пустой автомобиль.

Приехавшие на место правоохранители забрали у школьника оружие. Отмечается, что ружье не было зарегистрировано.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений.

Расследование продолжается.