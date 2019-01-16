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Аварийно-спасательные работы завершили в Шахтах

09:41, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
09:41, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
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#происшествие\n#взрыв газа\n#гибель людей\n#спасение
Фото: Пресс-служба МЧС
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Трагедия унесла жизни 5 человек.

Шахты. Ростовская область. Спасатели обнаружили тело пятой жертвы взрыва бытового газа в ростовских Шахтах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Всех погибших достали из-под завалов. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, взрыв на 9 этаже многоэтажного дома обрушил часть здания 14 января, снеся перегородки 8 и 9 этажей. В пострадавших квартирах проживали 12 человек.

Семь жителей удалось спасти.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В Ростовской области 16 января объявлен днем траура.

 

 

09:41, 16 января, 2019
Дарья Снидкова
210
0
#происшествие\n#взрыв газа\n#гибель людей\n#спасение

 

 

 


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