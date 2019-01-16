Аварийно-спасательные работы завершили в Шахтах

Трагедия унесла жизни 5 человек.

Шахты. Ростовская область. Спасатели обнаружили тело пятой жертвы взрыва бытового газа в ростовских Шахтах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Всех погибших достали из-под завалов. Аварийно-спасательные работы завершены.

Напомним, взрыв на 9 этаже многоэтажного дома обрушил часть здания 14 января, снеся перегородки 8 и 9 этажей. В пострадавших квартирах проживали 12 человек.

Семь жителей удалось спасти.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В Ростовской области 16 января объявлен днем траура.