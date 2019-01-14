Следователи возбудили дело по факту взрыва газа в доме в Шахтах

Правоохранители обыскивают газоснабжающую и управляющую компании.

Шахты. Ростовская область. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам по факту взрыва газа в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

На месте продолжаются спасательные работы – судьба нескольких человек до сих пор неизвестна. После к осмотру приступят следователи. В настоящий момент правоохранители ведут выемку документов и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях, а также допрашивают жителей и очевидцев трагедии.

Приоритетной версией взрыва назвали утечку бытового газа.

Напомним, 14 января в многоквартирном доме Шахт прогремел взрыв, обрушивший 8 и 9 этажи. По последним данным, жертвой происшествия стал один человек – жительница одной из квартир 1987 года рождения. В ЧП пострадали два человека, в том числе ребенок с травмами средней степени тяжести.

Семье погибшей власти региона выплатят 1 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства области слова губернатора Василия Голубева.

Как стало известно ТАСС, пострадавшие получат от 200 до 600 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм, пишут «Известия».