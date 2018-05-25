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Начальника МЧС по Кемеровской области задержали по подозрению в растрате 2 млн рублей

11:00, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
11:00, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
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#МЧС\n#Следственный комитет\n#видео\n#торговый центр\n#пожарная безопасность\n#Кемерово\n#деньги\n#задержание
Фото: sledcom.ru
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Также предполагается, что Александр Мамонтов больше года не проверял пожарную безопасность в сгоревшей «Зимней вишне».

Кемерово. Начальника главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова задержали по подозрению в растрате бюджетных средств. Об этом рассказала официальный представитель СКР России Светлана Петренко.  

По данным ведомства, Мамонтов растратил 2 млн рублей из бюджета областного МЧС. Помимо этого, вместе с начальником отдела надзора по Кемерово Григорием Терентьевым он больше года не проверял пожарную безопасность в сгоревшей «Зимней вишне».  

«Они не запланировали и не проверяли, начиная с 2017 года, соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового центра», - говорится в сообщении СКР.  

В настоящее время Александр Мамонтов задержан. Григорий Терентьев находится под следствием. В ближайшее время им предъявят обвинение. После этого Следственный комитет намерен обратиться в суд с просьбой об избрании меры пресечения.

Задержание начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области

11:00, 25 мая, 2018
Александра Бобрович
234
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#видео\n#торговый центр\n#пожарная безопасность\n#Кемерово\n#деньги\n#задержание

 

 

 


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