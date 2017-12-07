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      Майкл Бом не подтвердил информацию о своем задержании в Москве

      17:31, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:31, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      235
      0
      #США\n#телевидение\n#Москва\n#журналисты\n#задержание
      Фото: facebook.com/michael.bohm
      235
      0

      По его словам, полиция проверила у него наличие регистрации.  

      Москва. Американский журналист Майкл Бом опроверг слухи о том, что был задержан в российской столице в связи с отсутствием регистрации. Напомним, об этом сообщили в четверг, 7 декабря, СМИ со ссылкой на РЕН ТВ и социальные сети. 

      В своем Facebook Майкл Бом пояснил, что на самом деле полиция и паспортисты приходили к нему домой. После проверки визы, регистрации и паспорта ему предложили проехать в отделение, где он написал объяснительную. Журналист выразил недоумение, в чем заключается его вина: по его словам, все документы у него в порядке. Однако письменные объяснения он дал. 

      Также Майкл Бом отметил корректность работы московской полиции, и пообещал, что сегодня выступит во всех ток-шоу на российских каналах, где планировалось его участие. 

      «Не думаю, что есть какая-то политическая составляющая в этом деле. Хотя один сотрудник пошутил, что "Вот, Майкл, за санкции против России тебе придется ответить!", но это явно было шуткой», - написал журналист на своей странице в соцсети.

      17:31, 07 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      235
      0
      #США\n#телевидение\n#Москва\n#журналисты\n#задержание

       

       

       

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