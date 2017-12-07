Майкл Бом не подтвердил информацию о своем задержании в Москве

По его словам, полиция проверила у него наличие регистрации.

Москва. Американский журналист Майкл Бом опроверг слухи о том, что был задержан в российской столице в связи с отсутствием регистрации. Напомним, об этом сообщили в четверг, 7 декабря, СМИ со ссылкой на РЕН ТВ и социальные сети.

В своем Facebook Майкл Бом пояснил, что на самом деле полиция и паспортисты приходили к нему домой. После проверки визы, регистрации и паспорта ему предложили проехать в отделение, где он написал объяснительную. Журналист выразил недоумение, в чем заключается его вина: по его словам, все документы у него в порядке. Однако письменные объяснения он дал.

Также Майкл Бом отметил корректность работы московской полиции, и пообещал, что сегодня выступит во всех ток-шоу на российских каналах, где планировалось его участие.

«Не думаю, что есть какая-то политическая составляющая в этом деле. Хотя один сотрудник пошутил, что "Вот, Майкл, за санкции против России тебе придется ответить!", но это явно было шуткой», - написал журналист на своей странице в соцсети.