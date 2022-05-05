Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России

Москва. Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в стране. Как передаёт RT, ранее были зафиксированы единичные случае завоза инфекции россиянами, которые вернулись в Башкирию и Москву из Индии. Дальнейшего распространения возбудителя инфекции не произошло.

Также отмечается, что в 2019-2022 годах случаев завоза холеры не фиксировалось. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в Европе также регистрируются лишь завозные случаи заболевания. За последнее десятилетие отмечались случаи завоза болезни на территорию Дании, Нидерландов, Германии, Швеции, Украины, Италии, Испании, Норвегии, Швейцарии, Чехии, Казахстана, Великобритании, Франции, Финляндии.

Отмечается, что в конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры в стране. Это было сделано для того, чтобы предотвратить её завоз в страну и возможное распространение.

Руководителям территориальных органов ведомства поручено оценить готовность госпитальной и лабораторной базы на местах. Главам регионов следует внести необходимые изменения в комплексные планы по санитарной охране территорий и оценить готовность органов власти и медучреждений к проведению профилактических мероприятий.