Работников туристической сферы Краснодарского края обязали привиться от COVID-19

Также вакцинированию подлежат лица, занятые в торговле, образовании, общепите и транспорте.



Краснодар. Краснодарский край. В Краснодарском крае объявили об обязательной вакцинации граждан, занятых в сфере туризма и ряде других направлений. Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление регионального управления Роспотребнадзора.

Кроме тружеников туриндустрии, привиться должны не имеющие медицинских противопоказаний работники образования, общепита, торговли, транспорта и бытового обслуживания.

Региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за последние сутки на Кубани зафиксировали 118 новых случаев заболевания. Всего в регионе отмечено 50 683 случая COVID-19, умерли 3 281 человек, в том числе за последние сутки - 13.

Ранее сообщалось об объявлении обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий работников в 4 российских регионах: Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине. Речь шла о людях, постоянно контактирующих с населением – продавцов, транспортников, педагогов и так далее. Позднее схожие меры ввели в Нижегородской, Мурманской, Ленинградской, Тверской и Тульской областях, а также в Санкт-Петербурге и Ненецком автономном округе. 23 июня к ним добавилась Калининградская область.