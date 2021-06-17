Обязательную вакцинацию отдельных категорий населения проведут на Сахалине

Ранее к такой мере прибегли Москва, Подмосковье и Кузбасс.



Южно-Сахалинск. Сахалинская область. Сотрудников ряда отраслей привьют от коронавируса в обязательном порядке на Сахалине. Об этом объявила 17 июня глава управления Роспотребнадзора по региону Ольга Фунтусова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, обязательная вакцинация начнется с 21 июня. В частности, привиться должны работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, ЖКХ и энергетики, торговли, сферы услуг и общепита, МФЦ, общественного транспорта, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов.

В каждом трудовом коллективе перечисленных отраслей иммунизировать необходимо не менее 60% работников. Отказ от прививки возможен только по медицинским показаниям. Тех, кто не вакцинировался, отправят на удаленку, а если это невозможно - отстранят от работы, пока сотрудник не получит укол.

Фунтусова отметила, что в Сахалинской области сложилась тяжелая эпидемиологическая ситуация. Вспышка заболеваемости началась с 1 июня. Сейчас регион занимает 8 место среди самых зараженных коронавирусом в России. Также на Сахалине отмечаются низкие темпы иммунизации - порядка 700-800 человек в сутки. План по вакцинации выполнен всего лишь на треть, необходимые 2 прививки получили 72 тыс. жителей. Взрослое население охвачено вакцинацией на 18,9%, при том, что к 1 сентября этот показатель должен равняться 60%.

Добавим, Сахалин стал четвертым регионом России, где прививки от COVID-19 будут ставить в обязательном порядке. Ранее подобные меры ввели в Москве, Подмосковье и Кемеровской области. В последнем из перечисленных субъектов вакцинироваться обязали индивидуальных предпринимателей и чиновников, в первых двух – не менее 60% работников организаций, деятельность которых подразумевает личные контакты с населением.