В Минтруде посчитали законным отстранение от работы непривитых сотрудников

Речь идет о периоде эпидемии и наличии соответствующего решения Роспотребнадзора.

Москва. Работодатель может отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудника, который без уважительной причины не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что отстранение от работы таких сотрудников допускается только в период эпидемии и при наличии соответствующего решения регионального управления Роспотребнадзора.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», - приводит агентство слова Котякова.

Ранее сообщалось о введении обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий населения в 4 российских регионах: Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.