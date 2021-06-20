Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид Молоку все возрасты покорны Лонгрид

В Минтруде посчитали законным отстранение от работы непривитых сотрудников

12:17, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
В Минтруде посчитали законным отстранение от работы непривитых сотрудников
12:17, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
198
0
#работа\n#коронавирус\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#эпидемия\n#зарплата\n#Минтруд России\n#легитимность\n#вакцинация
Фото: vk.com/orda_mordora
198
0

Речь идет о периоде эпидемии и наличии соответствующего решения Роспотребнадзора.

Москва. Работодатель может отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудника, который без уважительной причины не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что отстранение от работы таких сотрудников допускается только в период эпидемии и при наличии соответствующего решения регионального управления Роспотребнадзора.

«Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», - приводит агентство слова Котякова.

Ранее сообщалось о введении обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий населения в 4 российских регионах: Москве, Подмосковье, Кузбассе и на Сахалине.

12:17, 20 июня, 2021
Евгений Кандаков
198
0
#работа\n#коронавирус\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#эпидемия\n#зарплата\n#Минтруд России\n#легитимность\n#вакцинация