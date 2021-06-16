Власти Москвы обязали вакцинировать 60% работников, контактирующих с населением

Распоряжение об этом приняли в столичном Управлении Роспотребнадзора.



Москва. Привить от коронавируса 60% сотрудников обязала руководителей организаций глава Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева. Как уточнил руководитель Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, речь идет только о работниках контактных сфер, сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, обязательной вакцинации подлежат 60% тех москвичей, которые заняты в торговле, сфере услуг, общепите, транспорте, здравоохранения, ЖКХ, образовании и культуре. Кроме того, привиться от COVID-19 предстоит более чем половине работников МФЦ.

Добавим, в столичном Управлении Роспотребнадзора поставили сроки: руководителям организаций предстоит позаботиться, чтобы 2 компонента вакцины от коронавируса 60% их сотрудников получили до 15 августа.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня заявил, что о принудительной иммунизации всего населения страны вопрос не стоит. Прививки должны поставить определенной части работников организаций, которые по роду деятельности постоянно контактируют с населением, причем лишь в Москве, где наметилась очередная вспышка инфекции. Об также сообщает RT со ссылкой на РИА Новости.