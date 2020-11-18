Путин раскритиковал норматив в 48 часов для теста на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему экспресс-методы постановки диагноза не всегда применимы.



Ново-Огарево. Московская область. 48 часов – слишком большой срок для получения результата теста на COVID-19. Об этом заявил на совещании с правительством 18 ноября президент России Владимир Путин и призвал сократить его, пишет РБК.

«Двое суток - долго, за это время человек, если болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи», - пояснил глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее отметила, что россияне высказывают недовольство долгим ожиданием результатов.

Президент заявил, что неплохо было бы сократить данный норматив, и напомнил, что есть более оперативно работающие тест-системы.

Голикова подтвердила, что подобные системы есть и используются, но их обращение в обороте ограничено, в том числе из-за сильных погрешностей. В связи с этим в спорных случаях не обойтись без метода ПЦР, требующего времени. Что же касается действующего норматива в 48 часов – снизить его сложно из-за неодинаковых условий в разных регионах. Местами материалы в лабораторию невозможно доставить быстро по объективным причинам, пояснила вице-премьер.

Добавим, по данным Роспотребнадзора, на 17 ноября в России проведено уже более 70 млн лабораторных исследований на коронавирус.