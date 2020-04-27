В российской армии выявили 874 военнослужащих с коронавирусом

Примерно столько же заболевших – среди курсантов и кадетов.



Москва. 874 российских военнослужащих заразились COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, сплошное тестирование личного состава проводилось с марта по 26 апреля. Из числа выявленных в тяжелом состоянии находятся 4 военнослужащих, в том числе один - на искусственной вентиляции легких. Состояние средней тяжести наблюдается у 15 человек, остальные болеют бессимптомно.

314 зараженных помещены в ведомственные госпитали, в изоляторах по месту службы лечат 175 человек, 6 направили в гражданские больницы, еще 379 военных находятся на домашней самоизоляции.

Также COVID-19 выявили у 779 курсантов и слушателей военных вузов, у 192 преподавателей и воспитанников суворовских училищ и кадетских корпусов, а также 245 человек из числа гражданского персонала. Всем, кому необходимо, оказывается медицинская помощь в ведомственных и гражданских медучреждениях, часть заболевших находится на самоизоляции.

Тестирование военнослужащих и гражданского состава продолжается. Кроме того, во всех подразделениях ежедневно проводятся профилактические мероприятия, в частности - дезинфекция. По прибытии на службу у всего личного состава в обязательном порядке замеряют температуру тела, подчеркнули в пресс-службе Минобороны.