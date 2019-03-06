Роспотребнадзор внес постановление о неотложных мерах по противодействию кори

Ожидается, что его зарегистрируют в понедельник, 11 марта.

Москва. Постановление о неотложных мерах против распространения кори в России внес Роспотребнадзор в Минюст. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

«В понедельник оно должно быть зарегистрировано и начнет работать», — сказала глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, речь идет о дополнительной иммунизации населения и работающих в стане иностранцев. Ожидается, что ее проведут в период с апреля по октябрь.

В 2018 году в России зарегистрировали 17 случаев кори на 1 млн населения.

«Несмотря на такие показатели в России, мы все равно работаем по кори», — добавила Попова.

В феврале Роспотребнадзор сообщал, что в прошлом году количество завоза кори в страну увеличилось. Тем не менее, показатель заболеваемости в России остается ниже, чем в Европе. Эксперты объясняют это «достаточным уровнем иммунитета» и системой прививания населения.