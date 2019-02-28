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Власти Екатеринбурга забрали квартиру у мужчины, спасшего 3 детей из пожара

16:15, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
16:15, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#дети\n#жилье\n#Екатерибург\n#пожар\n#спасение
Фото: Pixabay
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Они жили в муниципальном доме.

Екатеринбург. У жителя Екатеринбурга Геворга Аветисяна власти отобрали квартиру. Об этом пишет портал «360» со ссылкой на РИА Новости.

В городе мужчину знают как героя, спасшего из огня троих детей. 26 января он разбил окно и вытащил двоих 12-летних девочек и 11-летнего мальчика на воздух. Тогда в благодарность от МЧС России Аветисян получил огнетушитель.

В семье мужчины пять детей. Семья из 7 человек жила в двухквартирном одноэтажном доме, которое принадлежало предприятию, где работал дедушка супруги. После жилье перешло в муниципальную собственность.

«Мы шесть лет стоим в очереди (на получение своей квартиры – Прим.ред.), но ничего пока не дают. Говорят, вы не гражданин России», — рассказал мужчина.

Местной администрации понадобился дом, и в квартиру Аветисяновых «пришли с бумагами, попросили освободить».

«Мы, естественно, отказались. Они подали в суд, он признал их правыми, также выселил нас. Мы подали в областной суд на обжалование, и также суд на сторону администрации встал», — сказал многодетный отец.

Отмечается, что в 2016 году суд признал семью собственником жилья, но «в связи с отсутствием законных оснований занимать данное жилое помещение заявителям (Аветисянам) было отказано в заключении договора социального найма».

Глава города Александр Высокинский пообещал разобраться в ситуации.

«Понятно, что будем искать возможность помочь. Все, что в рамках закона, мы, безусловно, сделаем», — сказал радиостанции «Говорит Москва» мэр.

16:15, 28 февраля, 2019
Дарья Снидкова
95
0
#дети\n#жилье\n#Екатерибург\n#пожар\n#спасение

 

 

 


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