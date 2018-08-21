Названы самые популярные среди туристов малые города России

Рассматривались города с населением до 10 тыс. человек.

Москва. Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг малых городов России, которые были популярны среди туристов летом 2018 года. Он опубликован на сайте.

Аналитики оценивали только те города, чье население не превышает 10 тыс. человек. ТОП-3 заняли «представители» Ивановской, Владимирской и Вологодской областей.

Рейтинг популярных малых городов России:

1. Плес (Ивановская область);

2. Суздаль (Владимирская область);

3. Кириллов (Вологодская область);

4. Болгар (Республика Татарстан);

5. Мышкин (Ярославская область).

Как отметили аналитики, обычно туристы останавливаются в малых городах на два-три дня и тратят на проживание до 2,5 тыс. рублей.