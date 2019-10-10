«Ты особенный что ли?»: тюменского учителя ОБЖ уволили после нервного срыва на уроке

В сети вступились за педагога.

Боровский. Тюменская область. В тюменском поселке Боровской уволили учителя ОБЖ после нервного срыва на уроке. Об этом пишет «Лайф.ру».

После того как ученики сорвали урок, педагог вышел из себя. На кадрах, снятых одним из школьников, видно, как молодой учитель нападает на воспитанников и орет матом, его голос периодически срывается.

Отмечается, что ранее «обэжэшник» не кричал на детей и не был замечен в жестоком обращении.

После инцидента директор школы извинился перед классом и родителями. Возмущены ситуацией в управлении образования администрации области.

Педагога уволили, в школе началась проверка.

Однако пользователи сети стали на защиту учителя.

«Дети стали очень хитрыми. Они, как обычно, сняли итог своих пакостей и дешёвых понтов. В защиту учителя могу сказать, что у каждого терпения есть конец, а мы все не знаем, что было до этого за кадром», — отметил пользователь.

«Учитель сейчас — это мясо. Ты не просто человеком себя не чувствуешь. Ты чувствуешь себя никем. Прав нет. Уважения нет. Дети чувствуют полную безнаказанность», - прокомментировал видео другой.