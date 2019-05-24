Рэпер Noize MC провел урок музыки в московской школе

Исполнитель рассказал историю возникновения хип-хопа.

Москва. Рэпер Noize MC провел открытый урок музыки в московской школе №1574. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Музыкант начал с вопроса ученикам, как они понимают слово «музыка». Школьники назвали ее искусством, однако у них вызвало затруднение выявить ее отличия от других видов.

«Музыка — это звуки, организованные во времени. Сегодня я бы хотел поговорить о музыке, где первичны слова», — цитирует «Нойза» портал «360».

Далее рэпер углубился в историю хип-хопа. Он рассказал ученикам про ирландских уличных артистов, исполняющих сатирические тексты: музыка играла в их выступлении второстепенную роль.

Отмечается, что занятие прошло в рамках проекта «Уроки музыки» в 20 регионах России. Перед выступающими была поставлена задача рассказать об истории развития фольклора, джаза, академической музыки, хип-хопа, авангарда.