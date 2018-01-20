Это позволит увеличить количество студентов, которые будут получать образование на дистанционной основе.

Москва. Россия. В России появится система распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн. Как пишет ВладТайм, об этом рассказал глава российской компании VisionLabs Александр Ханин.

Система будет служить для удалённой авторизации абитуриентов и студентов, которым необходимо сдать экзамены в режиме онлайн. Это позволит увеличить количество студентов, которые будут получать образование на дистанционной основе.