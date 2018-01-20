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      В России появится система распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн

      10:57, 20 января, 2018
      Ксения Чернова
      10:57, 20 января, 2018
      Ксения Чернова
      156
      0
      #образование\n#наука\n#Москва\n#новые технологии
      Фото: TechCrunch
      156
      0

      Это позволит увеличить количество студентов, которые будут получать образование на дистанционной основе.

      Москва. Россия. В России появится система распознавания лиц для сдачи экзаменов онлайн. Как пишет ВладТайм, об этом рассказал глава российской компании VisionLabs Александр Ханин.

      Система будет служить для удалённой авторизации абитуриентов и студентов, которым необходимо сдать экзамены в режиме онлайн. Это позволит увеличить количество студентов, которые будут получать образование на дистанционной основе.

      10:57, 20 января, 2018
      Ксения Чернова
      156
      0
      #образование\n#наука\n#Москва\n#новые технологии

       

       

       

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