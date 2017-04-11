Рособрнадзор протестирует 60 тысяч школьников по ОБЖ

Ведомство проверит около 1,5 тысяч школ из 75 регионов страны.

Москва. Рособрнадзор проведет Национальное исследование качества образования (НИКО) по ОБЖ среди 60 тысяч российских школьников. В нем будет задействовано 75 регионов страны, сообщает «Лайф».

НИКО пройдет в 2 дня. 11 апреля проверят шестые классы, 13 апреля – восьмые общеобразовательные классы и девятые классы, обучающиеся по программам военно-патриотической направленности.

Пресс-служба ведомства пояснила, что основной целью данного исследования является выявление уровня подготовки школьников по ОБЖ.