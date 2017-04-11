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      Рособрнадзор протестирует 60 тысяч школьников по ОБЖ

      13:45, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      13:45, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      70
      0
      #школы\n#школьники\n#проверка
      Фото: twitter.com/Adm_M_Y
      70
      0

      Ведомство проверит около 1,5 тысяч школ из 75 регионов страны.

      Москва. Рособрнадзор проведет Национальное исследование качества образования (НИКО) по ОБЖ среди 60 тысяч российских школьников. В нем будет задействовано 75 регионов страны, сообщает «Лайф».

      НИКО пройдет в 2 дня. 11 апреля проверят шестые классы, 13 апреля – восьмые общеобразовательные классы и девятые классы, обучающиеся по программам военно-патриотической направленности.

      Пресс-служба ведомства пояснила, что основной целью данного исследования является выявление уровня подготовки школьников по ОБЖ.

      13:45, 11 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      70
      0
      #школы\n#школьники\n#проверка
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