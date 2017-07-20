Алексей Учитель просит 90 миллионов рублей на съемки фильма о Викторе Цое

Всего бюджет кинокартины о лидере культовой группы «Кино» составит 150 миллионов рублей.

Москва. Режиссер Алексей Учитель запрашивает у Фонда кино 90 миллионов рублей на съемки фильма о последних годах жизни Виктора Цоя. Всего бюджет киноленты составит 150 миллионов рублей, пишет РБК.

По информации СМИ, средства запрашиваются на безвозвратной и возвратной основах. Из всей суммы в актив Фонда планируют вернуть 30 миллионов.

По словам самого режиссера, сюжет фильма затронет последние годы жизни лидера культовой группы «Кино». В киноленте будет отражена история последней любви артиста. Однако в главной роли Учитель покажет не самого Цоя, а водителя, который оборвал его жизнь. Жанр кинокартины режиссер определяет как роуд-муви.

Помимо этого, Алексей Учитель хочет отказаться от исполнителя роли Виктора Цоя, заменив присутствие актера на различные документальные материалы, в частности 8 песен, права на использование которых принадлежат его киностудии.