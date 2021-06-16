Коллекторам запретили общаться с родственниками и знакомыми должников

Закон об этом приняла Госдума.



Москва. Частных взыскателей долгов лишили права беспокоить родственников, друзей, сослуживцев и соседей заемщиков. Закон об этом приняла в третьем, окончательном чтении Госдума, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Документ разрешает коллекторам взаимодействовать по вопросам погашения долга исключительно с самими должниками. Эта норма подразумевается по умолчанию. Звонить, отправлять сообщения и приходить на дом и по месту работы к третьим лицам, связанным каким-либо образом с неплательщиками, запрещается.

Общение коллекторов с родными и близкими должников возможно лишь при наличии полученного предварительно письменного согласия, уточнили в пресс-службе Госдумы. Кстати, при желании его можно отозвать.

Напомним, 16 июня российский парламент принял также поправки к закону о потребительском кредитовании, запрещающие банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги.