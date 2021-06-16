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Коллекторам запретили общаться с родственниками и знакомыми должников

17:16, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
Коллекторам запретили общаться с родственниками и знакомыми должников
17:16, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
118
0
#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#долги
Фото: pixabay.com
118
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Закон об этом приняла Госдума.

Москва. Частных взыскателей долгов лишили права беспокоить родственников, друзей, сослуживцев и соседей заемщиков. Закон об этом приняла в третьем, окончательном чтении Госдума, сообщает пресс-служба нижней палаты Федерального Собрания.

Документ разрешает коллекторам взаимодействовать по вопросам погашения долга исключительно с самими должниками. Эта норма подразумевается по умолчанию. Звонить, отправлять сообщения и приходить на дом и по месту работы к третьим лицам, связанным каким-либо образом с неплательщиками, запрещается.

Общение коллекторов с родными и близкими должников возможно лишь при наличии полученного предварительно письменного согласия, уточнили в пресс-службе Госдумы. Кстати, при желании его можно отозвать.

Напомним, 16 июня российский парламент принял также поправки к закону о потребительском кредитовании, запрещающие банкам навязывать заемщикам дополнительные услуги.

17:16, 16 июня, 2021
Евгений Кандаков
118
0
#Госдума\n#депутаты\n#законы\n#долги