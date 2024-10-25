Компания из Самары подала в суд на МУП «СпДУ» Ижевска из-за долгов

Самара. Самарская область. Самарская компания подала в суд на ижевское МУП «Спецдомоуправление» (СпДУ), чтобы признать предприятие банкротом. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Удмуртии принял заявление 24 октября, заседание запланировано на 22 января 2025 года.

По данным «Коммерсантъ-Удмуртия», сумма исковых требований ООО «С.Д.А.ГРУПП» составляет более 2,5 млн руб.

Отмечается, что Федеральная налоговая служба 13 сентября приостановила операции «СпДУ» по счетам. В 2023 году убыток предприятия составил 52,2 млн руб.

«Спецдомоуправление» является единственной муниципальной управляющей компанией в сфере ЖКХ в Ижевске. Напомним, что в марте 2024 года Гордума отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ».