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Компания из Самары подала в суд на МУП «СпДУ» Ижевска из-за долгов

17:05, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Компания из Самары подала в суд на МУП «СпДУ» Ижевска из-за долгов
17:05, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Самара\n#Ижевск\n#арбитражный суд\n#долги
Источник фото: unsplash.com (Wesley Tingey)
178
0

Предприятие просят признать банкротом.

Самара. Самарская область. Самарская компания подала в суд на ижевское МУП «Спецдомоуправление» (СпДУ), чтобы признать предприятие банкротом. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Удмуртии принял заявление 24 октября, заседание запланировано на 22 января 2025 года. 

По данным «Коммерсантъ-Удмуртия», сумма исковых требований ООО «С.Д.А.ГРУПП» составляет более 2,5 млн руб. 

Отмечается, что Федеральная налоговая служба 13 сентября приостановила операции «СпДУ» по счетам. В 2023 году убыток предприятия составил 52,2 млн руб. 

«Спецдомоуправление» является единственной муниципальной управляющей компанией в сфере ЖКХ в Ижевске. Напомним, что в марте 2024 года Гордума отказалась приватизировать МУП «ДРЭУ» и МУП «СпДУ». 

17:05, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
178
0
#Самара\n#Ижевск\n#арбитражный суд\n#долги